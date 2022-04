Avioane-avioane sau baloane-baloane?

O zi intreaga pe mapamond, incepand de la cele mai serioase publicatii din lume si pana la site-urile obscure, a fost vehiculata o informatie bomba. Lansata de insusi Secretarul Apararii din Statele Unite. Si anume ca Ucraina este dotata de catre statele NATO cu avioane de lupta. Spre seara, bomba s-a fasait. In locul ei a ramas un simplu balon propagandistic. Ce s-a intamplat de fapt?De fapt, in mod cert in mod intentionat, inaltul demnitar american s-a exprimat in mod ambiguu. A lasat sa se ... citeste toata stirea