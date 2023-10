Proiectul de hotarare privind "Avizarea normelor de venit pentru anul fiscal 2024 pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente" se afla in procedura de transparenta decizionala lansata in data de 16.10.2023 de Consiliul Judetean Timis.Potrivit legislatiei in vigoare, obligatia stabilirii normelor de venit si a publicarii lor, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica, le revine directiilor generale regionale ale finantelor ... citeste toata stirea