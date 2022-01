Avocata Carmen Obarsanu, implicata cazul Caracal, intimidata in tren. Dispar probe din dosar

Avocata din cazul tragediei de la Caracal, Carmen Obarsanu, a fost intimidata in tren. Aceasta a povestit pentru Antena 3 cum un barbat a dat buzna in cuseta in care se afla, desi acest lucru este interzis. Intre timp, apar noi informatii despre probe disparute din ancheta fetelor rapite de Gheorghe Dinca.Carmen Obarsanu sustine ca episodul neplacut s-a intamplat intr-o perioada in care aceasta a aflat informatii foarte importante despre cazul tinerelor rapite din Caracal de Gheorghe Dinca. ... citeste toata stirea