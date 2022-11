Avocati, luati la bataie in fata unui fast-food din centrul Timisoarei

Bataie generala in plin centrul orasului Timisoara. Cinci avocati au fost agresati de trei scandalagii in timp ce stateau cu totii la coada, la un fast-food. S-a intamplat pe timpul noptii, iar spiritele s-au linistit abia dupa ce a fost chemata politia.Doua persoane, de 28 si 33 de ani, au fost retinute pentru 24 de ore si urmeaza sa ajunga in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva. Sunt din grupul care a intrat in conflcit ... citeste toata stirea