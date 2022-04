Avocatul Cristian Clipa cere suspendarea Regulamentului de parcare din Timisoara

Avocatul timisorean Cristian Clipa a analizat legalitatea H.C.L. al Municipiului Timisoara nr. 20/2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara."In urma analizei asumate - in interes propriu - am constatat ca acest act administrativ unilateral cu caracter normativ incalca urmatoarele prevederi:(i) art. 7 alin. (1) fraza I, alin. (2), (3), (4), (5) si (din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in ... citeste toata stirea