Incepand de luni, 31 iulie, de la ora 10,00, timisorenii se pot inscrie in Programul Rabla local privind casarea autovehiculelor uzate, conform anuntului dat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) vineri dupa-amiaza. Solicitantii, persoane fizice cu domiciliul in Timisoara, se vor inscrie pe site-ul AFM, la urmatorul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php.Inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicatiei informatice puse la dispozitie ... citeste toata stirea