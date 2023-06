Proiectul noului regulament de functionare al pietelor din Timisoara a trecut de plenul Consiliului Local Timisoara si va oferi un nou cadru de desfasurare a activitatii pentru comercianti. Ca o surpriza, pe lista acestor comercianti vor aparea si "babutele care vand un fir de patrunjel".Aceasta inseamna ca, in urma unui amendament adus chiar in plen, persoanele cu venituri reduse, care nu traiesc din vanzarea produselor agricole, sa beneficieze de un loc gratuit la o masa in piata.Noul mod ... citeste toata stirea