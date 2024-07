Bacalaureat 2024. Proba la Limba si literatura romana. Subiectele si baremul de corectare

Probele scrise din prima sesiune (iunie - iulie) a examenului national de bacalaureat 2024 se vor desfasura, in perioada 1 - 5 iulie, in 477 de centre, luni urmand sa se desfasoare proba de Limba si literatura romana.Elevii vor sustine, marti, proba obligatorie a profilului - Matematica si Istorie, in functie de profil.Joi va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii, unde se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, ... citește toată știrea