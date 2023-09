Caiete, creioane, echer, compas, culegeri, coperti pentru carti fac parte doar din prima parte a listei pentru pregatirea revenirii in banci a elevilor. La Iulius Town te pregatim de noul an scolar cu "Back To School - Inspiring Young Minds to Dream Big" si te premiem la cumparaturi! Vino, pregateste-ti ghiozdanul si lasa-te inspirat de ofertele de nou an scolar din Iulius Town!A mai trecut o vara, scoala sta sa inceapa, iar ghiozdanele se vor umple cu rechizite si tot ce mai e necesar pentru ... citeste toata stirea