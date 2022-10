Baietel de 6 ani, gasit inecat intr-un rau din Chisindia, la 30 de minute dupa ce fusese dat disparut

Tragedie in localitatea Chisindia, judetul Arad. Un baietel de doar 6 anisori, care fusese dat disparut duminica seara, a fost gasit mort, inecat in albia unui rau. Copilasul locuia doar cu bunica lui.Copilul a fost dat disparut de acasa duminica seara, in jurul orei 19:00.La 30 de minute de la sesizare, baiatul, care era crescut doar de bunica, a fost gasit fara suflare in albia unui afluent al raului Crisul Alb. Medicii de pe ambulanta au incercat sa-l readuca pe micut la viata, insa ... citeste toata stirea