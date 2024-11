Balul de caritate "Dovleacul Roz", editia a opta, va aduce bani pentru un colonoscop

Balul de caritate "Dovleacul Roz", organizat anual de Asociatia OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp, a devenit un simbol in Timisoara, o traditie care inspira solidaritate si ofera sprijin pacientilor oncologici."Exista viata si dupa cancer", sloganul OncoHelp, care sta si la baza acestui eveniment, reprezinta un apel la speranta si incredere pentru toti cei care trec prin provocarea unei afectiuni oncologice.In acest an, strangerea de fonduri in cadrul balului de caritate "Dovleacul ... citește toată știrea