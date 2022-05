Balul Lions United 2022: impreuna pentru un scop nobil

Timisoara, orasul cu cele mai multe cluburi Lions din tara, vine din nou in sprijinul comunitatii. Pentru ca nu puteau ramane indiferenti la ceea ce se intampla cu refugiatii ucraineni care au fugit din calea razboiului, cluburile Lions au hotarat sa isi uneasca fortele pentru ajutorarea acestora.Astfel, in 6 mai, s-a desfasurat Balul Lions United 2022, sumele stranse urmand a fi folosite pentru amenajarea a 3 centre rezidentiale: unul exclusiv in folosul refugiatilor ucraineni si alte doua ... citeste toata stirea