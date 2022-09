Balul Sperantei 2022. Maria Grapini: "Va invit sa contribuiti la proiectele noastre...!"

La aniversarea a 25 de ani de existenta AFAR (Asociatia Femeilor Antreprenor din Romania) organizeaza si in 2022 Balul Sperantei, care se afla la a XXIII-a editie."AFAR a fost initiatoarea Balului Sperantei - primul Bal caritabil in Timisoara - iar anul acesta vom avea multe surprize si vom incerca sa oferim invitatilor o seara de neuitat", spune eurodeputata Maria Grapini.Evenimentul caritabil se va desfasura in 23 septembrie ora 19.00 la Hotel Tresor."Va invitam sa fiti alaturi de ... citeste toata stirea