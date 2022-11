Balul Vienez de la Timisoara, in sprijinul a 850 de copii

Joi, 24 noiembrie, are loc a IX-a editie a Balului Vienez de la Timisoara, un eveniment caritabil care a ajuns sa fie nelipsit de pe agenda culturala a orasului in prag de sarbatori.Elegantul eveniment are loc, dupa o perioada de absenta de doi ani cauzata de pandemia COVID19, in parteneriat cu Consulatul Austriei la Timisoara. Desfasurandu-se sub inaltul patronaj al ambasadei Austriei, Balul Vienez de la Timisoara este al 31-lea bal vienez recunoscut la nivel international de catre Primaria ... citeste toata stirea