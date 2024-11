Banat Brunch de iarna, la Denta. Cu purcel la protap si prajituri batranesti

In pragul iernii, celor interesati li se propune un Brunch la Drumul Mare. In premiera, comunitatea producatorilor locali din Denta si imprejurimi va da intalnire sambata, 30 noiembrie, de la ora 11,00, pe DN59 kilometrul 45,9. Va fi o intalnire-eveniment, in care veti putea interactiona cu localnicii si de la care veti putea cumpara produse locale pentru sarbatorile ce vin: produse din carne, legume, produse lactate, branza si miere, paine de casa si multe altele.Banat Brunch incepe la ora ... citește toată știrea