Banat Brunch, la Duboz, sambata, la 40 de km de Timisoara

Unul dintre cele mai vechi sate romanesti din Banat, Dubozul, este situat pe malul raului Poganis, in judetul Timis, aproape de un loc in care, dintr-o padure mare de stejari a mai ramas un singur trunchi, vechi de 600 de ani, spun localnicii.Timisenii sunt invitati, sambata, 20 august, de la ora 11,00 la primul eveniment Banat Brunch in Duboz, sa descopere locul si oamenii sai, care va asteapta cu salam de casa cu chimion, sonc si untura din caloiul cu carnati.