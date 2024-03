Banatul de altadata! Crampeie identitare - farmecul vietii svabesti, la Jimbolia

Asociatia "Initiativa in Educatie" si Muzeul Stefan Jager din Jimbolia organizeaza, in 19 martie 2024, vernisajul expozitiei "Crampeie identitare: farmecul vietii svabesti".Evenimentul readuce in prim-plan franturi ale mostenirii lasate de etnicii svabi si va avea loc la Centrul de Proiecte Timisoara, incepand cu ora 18:00.Muzeul Stefan Jager din Jimbolia, un veritabil pastrator al tuselor care exhala o boare de arhaitate, reprezinta spatiul in care pictorul svab Stefan Jager a asezat ... citește toată știrea