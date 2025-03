Banatul, in centrul atentiei la Targul International de Turism de la Berlin

Proiectul "Banat - regiune gastronomica europeana 2028" coordonat de Consiliul Judetean Timis, a fost in centrul atentiei la Targul International de Turism de la Berlin. In perioada 4 - 6 martie 2025, Asociatia HORETIM, in parteneriat cu Asociatia Produs in Banat si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zurobara au prezentat produse traditionale banatene, provenite de la producatori de top din zona Banatului.Participantii la targ au apreciat in mod deosebit calitatea si autenticitatea ... citește toată știrea