Banatul sarbesc - o mini Cappadocia in acest weekend

Banatenii sunt invitati in acest weekend la Kikinda, in Banatul sarbesc, unde are loc cea de-a doua editie a Festivalului Baloanelor cu aer cald. Ei se pot bucura de o experienta unica in viata: sa admire fie din balon panorama orasului Kikinda si a imprejurimilor banatene, sau de la sol, spectacolul inaltarii baloanelor.Evenimentul tine trei zile, de vineri pana duminica. Are loc la Staro Jezero- Iazul Vechi, un loc de agreement plin de verdeata aflat la cateva sute de metri de centrul ... citește toată știrea