Administratia locala a montat pe raza municipiului Lugoj noi elemente de mobilier urban. In ultima luna, in zona centrala a municipiului Lugoj, in proximitatea Primariei, au fost amplasate 17 banci si 7 cosuri de gunoi.Alte 43 de banci si 22 de cosuri pentru gunoiul stradal s-au montat in zona Parcului George Enescu, iar pe malul Timisului, dupa statia de carburant OMV, au fost amplasate opt banci si opt cosuri de gunoi.In perioada urmatoare se va suplimenta numarul cosurilor de gunoi de mici ... citeste toata stirea