Bancomat incendiat in centrul unei localitati din vestul tarii

Politistii au deschis o ancheta in urma unui incendiu produs vineri dimineata, in jurul orei 03:50/04:00, la un bancomat din centrul localitatii Siria, din judetul Arad."In dimineata de 5 iulie, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat ... citește toată știrea