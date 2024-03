Bani aruncati pe... apa Timisului! Un grup de golanasi a "testat" rezistenta cosurilor de gunoi din beton din Lugoj

In demersurile sale de a imbunatati calitatea vietii in municipiu, administratia lugojeana a facut o investitie in cosuri de gunoi mult mai rezistente.Achizitionate si montate in 2022, acestea au rezistat temeinic impotriva celor certati cu bunul simt. Din cele peste 50 de astfel de containere pentru deseuri, amplasate intr-o prima faza, opt au fost montate in zona OMV, si, pentru ca nu au putut fi distruse cu picioarele sau alte obiecte in tot acest timp, unii dintre semeni au crezut de ... citește toată știrea