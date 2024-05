Bani pentru copii! Administratia locala doreste ca Lugojul sa devina un etalon in calitatea spatiilor dedicate invatamantului

Autoritatea locala a obtinut finantari pentru reabilitarea a trei dintre cele patru crese de pe cuprinsul municipiului Lugoj.Este vorba despre reabilitarea integrala a cladirilor in care functioneaza Cresa nr. 1 de pe Aleea Brazilor nr. 3, Cresa nr. 2 - Ceahlaului 21 si Cresa nr. 4 de pe str. Buziasului, nr. 36."Cresa nr. 3 de pe Strada Caransebesului nr. 1 a fost renovata in 2022, iar la Cresa 4, care functioneaza in acelasi spatiu cu Gradinita PP7, lucrarile au inceput in urma cu doua luni. ... citește toată știrea