Bani pentru reabilitarea energetica a fostului pavilion TBC

Consiliul Local a votat in unanimitate documentatia de avizare a lucrarilor de interventii necesare reabilitarii energetice a corpului de cladire C1 al spitalului Municipal Lugoj.Este vorba despre vechiul pavilion TBC.Odata cu reabilitarea energetica, se urmareste transformarea cladirii care are demisol, parter si etaj, in centru de ingrijiri paliative. Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 18.068.978 lei fara TVA, respectiv 21.467.845 lei, inclusiv TVA. Din aceasta suma, ... citeste toata stirea