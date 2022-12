Barbat aflat in moarte cerebrala, erou pentru mai multe familii

Gestul familiei unui aradean, de 52 de ani, aflat in moarte cerebrala, va da sansa la viata unor oameni necunoscuti care lupta in aceste momente, pe patul de spital, in asteptarea transplantului salvator.Alti doi oameni vor vedea din nou datorita aceleiasi familii care a avut puterea sa ia una dintre cele mai dificile si in acelasi timp nobile decizii - aceea de a salva alte vieti, atunci cand viata celui drag lor nu mai poate fi salvata, scrie specialarad.ro.Interventia de prelevare s-a ... citeste toata stirea