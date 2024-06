Barbat amendat cu 30.000 de lei pentru ca a abandonat o cantitate considerabila de deseuri pe Strada Bujorilor

Seria cazurilor de abandon de deseuri in cantitati considerabile continua, de aceasta data politistii locali din cadrul Compartimentului Interventie Rapida, aflati in patrulare in zona Fratelia, depistand in seara zilei de ieri, in jurul orei 23.40, un barbatul care transporta resturi pe Strada Bujorilor din Timisoara.Barbatul in varsta de 38 de ani, cu domiciliul in localitatea Dudestii Noi, a fost surprins transportand deseurile cu roaba si cu un carucior. Desi a fost depistat ducand ... citește toată știrea