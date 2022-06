Barbat arestat dupa ce l-a lovit de mai multe ori in cap pe cel care l-a prins la furat

Politistii efectueaza cercetari fata de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infractiunii de "tentativa la talharie calificata".In fapt, in data de 22.06.2022, in jurul orei 01:30, barbatul ar fi patruns intr-un autoturism parcat pe strada Liege din municipiul Timisoara cu scopul de a sustrage bunuri, acesta fiind surprins in flagrant delict de catre un barbat de 30 de ani, moment in care, in incercarea de a scapa, acesta l-ar fi lovit pe celalalt barbat cu un obiect ... citeste toata stirea