Barbat arestat preventiv, acuzat de spargerea de la Baroul Timis

Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, in cazul spargerii date la sediul Baroului Timis. El este acuzat de furt calificat, dupa ce a sustras peste 20.000 de lei."Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus in data de 21.01.2022 punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat - persoana de sex masculin - pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Totodata, cu privire la inculpat s-a formulat propunere de luare a masurii arestarii ... citeste toata stirea