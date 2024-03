Barbat arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a injunghiat fiul

Un barbat din judetul Hunedoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a injunghiat fiul, iar victima are nevoie de o luna de ingrijiri medicale.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anuntat ca un barbat este cercetat pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor coroborata cu infractiunea de violenta in familie."Din cercetarile efectuate in cauza rezulta ca, la data de 10.03.2024, in jurul orei 07.50, in locuinta proprietate personala, ... citește toată știrea