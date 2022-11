Barbat banuit ca ar fi furat in august 100.000 de euro dintr-o locuinta, retinut in urma unor perchezitii domiciliare

Un barbat din Resita, banuit de politisti ca ar fi furat 100.000 de euro dintr-o locuinta din oras, a fost retinut marti in urma unor perchezitii domiciliare, suspectul urmand sa fie prezentat miercuri in fata procurorilor pentru dispunerea masurilor legale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.Perchezitiile au fost efectuate de politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Caras-Severin, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea