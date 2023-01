Barbat calcat de tir pe autostrada, in apropiere de Remetea Mare. Mergea pe jos spre Lugoj

Accidentul s-a petrecut in cursul noptii de sambata spre duminica, in jurul orei 2.40, pe A1, in apropierea unei parcari din dreptul localitatii Remetea Mare. Barbatul de 38 de ani, cu domiciliul in Sebes, mergea pe jos spre Lugoj, iar la un moment dat a fost lovit de un autotren. In urma impactului, trupul victimei a fost sfasiat si imprastiat pe soseaua de mare viteza.Soferul tirului nu a oprit dupa producerea accidentului si si-a continuat deplasarea. Alarma a fost data de un alt ... citeste toata stirea