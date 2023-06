Politistii locali aflati in patrulare in cursul zilei de ieri, in zona Iosefin, au observat, la intersectia Strazii Crizantemelor cu Splaiul Tudor Vladimirescu, o persoana care se deplasa haotic, pe partea carosabila, printer masini, punandu-si in pericol integritatea corporala. Politistii locali l-au preluat pe barbat, identificandu-l in persoana lui B.R.D., de 38 de ani, cu domiciliul in Timisoara.In urma efectuarii controlului corporal sumar, in buzunarul pantalonilor acestuia a fost gasit ... citeste toata stirea