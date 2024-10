Un barbat care s-a dat drept consilier al ministrului de Interne este cercetat pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca a cerut si primit mii de euro in schimbul unor promisiuni de angajare in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne.Ofiteri de Politie Judiciara ai Serviciul Judetean Anticoruptie Arad din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA), cu sprijinul Centrului Operational 2 Timisoara, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la o persoana ... citește toată știrea