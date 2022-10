Barbat cercetat penal pentru ca si-a violat nepoatele si a filmat totul, la Timisoara

Barbatul in varsta de 58 de ani a intrat in atentia politistilor inca din vara, atunci cand politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au descoperit ca isi agreseaza sexual cele doua nepoate, de 4 si 17 ani. Fata cea mica este fiica fiului sau, iar cea mare a ajuns in grija familiei agresorului dupa ce mama ei, cumnata barbatului, a murit, atunci cand copila avea cinci ani.Agresiunile sexuale au inceput atunci cand fata cea mare a implinit 16 ani si s-au desfasurat in perioada ... citeste toata stirea