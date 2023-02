Barbat dat disparut din Caras-Severin, gasit mort in portbagajul masinii sale, la Timisoara

Un barbat in varsta de 35 de ani, disparut din judetul Caras-Severin, a fost gasit mort, marti, in portbagajul masinii sale, intr-un campus universitar din Timisoara. Din primele informatii, anchetatorii spun ca acesta s-ar fi sinucis. O ancheta va stabili cu exactitate ce s-a intamplat.Marti, IPJ Caras-Severin a anuntat ca Nicolae Ioan Busa, a disparut inca de vineri, 10 februarie, cand a plecat spre Resita, la o sedinta de lucru, urmand ca ulterior sa plece la Timisoara, in interes de ... citeste toata stirea