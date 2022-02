Barbat de 36 de ani, impuscat mortal la o partida de vanatoare, in Timis

Un barbat de 36 de ani a fost impuscat mortal la o partida de vanatoare de fazani, in Timis. Incidentul a avut loc in zona localitatii Livezile.Victima si vanatorul se indepartasera de restul grupului impreuna cu cainii. Cei doi participau la o vanatoare legala de fazani. La un moment dat, unul dintre vanatori a observat miscare, a crezut ca este vreun animal si a tras.Barbatul de 36 de ani a fost impuscat in zona pieptului. La fata locului a fost chemat si un elicopter SMURD, insa in ciuda ... citeste toata stirea