Barbat de 54 de ani, arestat preventiv pentru ca a violat si amenintat, luni la rand, o eleva de 16 ani. A fost prins chiar langa scoala fetei

Un barbat din Timis a ajuns dupa gratii, pentru ca ar fi violat si amenintat o adolescenta de 16 ani. Fata fusese abordata pe strada si convinsa sa il insoteasca pe individ. A fost violata si filmata in ipostaze intime, iar cand a refuzat sa continue relatia, barbatul a trimis filmuletele familiei si colegilor tinerei, transmite DIICOT.Cosmarul fetei a inceput in iulie, anul trecut. Barbatul de 54 de ani o abordase pe fata de 16 ani pe strada si, profitand de starea in care se afla, ar fi ... citește toată știrea