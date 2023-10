Descoperire macabra la Timisoara. Trupul unui barbat de 59 de ani a fost gasit intr-un canal de irigatie, in apropiere de periferia orasului.Un trecator a fost cel care l-a vazut pe barbat zacand cu fata in jos si a sunat dupa ajutor. La fata locului au ajuns echipajele de politie si ambulanta care au confirmat ca victima era decedata de cateva zile.Autoritatile au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa, urmand sa stabileasca modul in care barbatul a murit.La data de 01 ... citeste toata stirea