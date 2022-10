Barbat de 68 de ani, acuzat de pornografie infantila fata de nepoata sa, pe care o luase in plasament

Un barbat in varsta de 68 de ani din judetul Timis este cercetat pentru pornografie infantila, dupa ce a filmat cu telefonul mobil acte de agresiune sexuala fata de nepoata sa, in varsta de 17 ani, pe care o luase in plasament de la varsta de 5 ani. El este deja in arest preventiv pentru alte agresiuni sexuale, fata de doua minore.Miercuri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara, documenteaza activitatea infractionala a ... citeste toata stirea