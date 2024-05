Barbat de 87 de ani, lovit mortal de masina, condusa de un tanar de 26 de ani, in timp ce traversa o strada din Arad

Un barbat de 87 de ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost lovit de o masina pe o strada din Arad. Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul.Accidentul a avut loc in jurul orei 22:05, pe strada Voinicilor, din Arad, spun politistii, care urmeaza sa stabileasca toate circumstante in care a avut loc evenimentul rutier.Primele date arata ca un tanar de 26 de ani, din Vladimirescu, in timp ce conducea masina pe str. Voinicilor, dinspre str. ... citește toată știrea