Barbat din Targu Jiu, depistat de politistii locali din Timisoara la volanul unui autoturism pe care avea puse numerele expirate ale altei masini

Politistii locali, aflati in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 14, in zona Calea Buziasului, au observat un autoturism marca BMW, al carui conducator auto, la aparitia politistilor locali, a virat brusc pe Str. Recoltei dinspre sensul giratoriu de pe Str. Matei Millo. Banuind ca este ceva suspect, politistii locali au trecut la identificarea autoturismului dupa numarul de inmatriculare. Astfel, s-a constatat ca ... citește toată știrea