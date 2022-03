Barbat din Valcea, dat disparut de familie, gasit de politistii locali in zona Garii de Nord din Timisoara

Luni, 7 martie, politistii locali din Timisoara au gasit, in zona Garii de Nord, un barbat de 39 de ani, din judetul Valcea, dat disparut de familie. Acesta era sub influenta bauturilor alcoolice si, conform propriilor spuse, ar fi venit la Timisoara pentru a-si gasi un loc de munca. Pana la urma, barbatul a fost preluat din strada si predat IPJ Timis pentru a fi adus acasa de fiul sau."Politistii locali aflati in patrulare in zona Garii de Nord au observat ieri (luni - n.r.), in jurul orei ... citeste toata stirea