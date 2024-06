Barbat disparut de 4 zile, dintr-o localitate din Timis

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 85 de ani, disparut din localitatea Mosnita Noua. Ioan Lucut a plecat in urma cu patru zile de la domiciliul sau din Mosnita Noua, iar pana in prezent nu a mai revenit.Barbatul are urmatoarele semnalmente: 1,60 ... citește toată știrea