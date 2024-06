Barbat drogat, depistat de politistii locali consumand alcool, ziua in amiaza-mare, in Parcul Padurice

Politistii locali aflati in patrulare in zona Soarelui au depistat astazi, in jurul orei 11.00, un barbat care statea pe o banca, in Parcul Padurice, si consuma alcool, dupa care s-a pus sa doarma. Cel in cauza, un barbat de 44 de ani, din Timisoara, a fost sanctionat cu amenda de 100 conform Legii 61/1991 republicata, pentru consum de alcool pe domeniul public.Pentru ca era foarte confuz, politistii locali au trecut la efectuarea controlului corporal sumar, descoperind asupra sa si un plic ... citește toată știrea