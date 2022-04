Barbat filmat in capela Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara in timp ce fura din geanta unei femei, apoi si-a facut cruce

Un barbat aflat in capela Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura din poseta unei femei, apoi si-a facut cruce si s-a asezat pe un scaun, pentru cateva secunde. Femeia a facut plangere, iar politistii incearca sa il identifice pe barbat.Imaginile au fost facute publice de preotul care slujeste in capela Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Dorian Oprisor. In aceste imagini se vede cum o ... citeste toata stirea