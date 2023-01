Barbat gasit mort dupa ce a fost calcat de tren, in apropiere de Piata 700 din Timisoara

Politistii de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Timisoara au fost sesizati in jurul orei 11:55, prin apel 112, ca in apropierea Pasajului de Cale Ferata Piata 700, pe sinele de cale ferata, se afla un barbat in stare de inconstienta.Ajunsi la fata locului, politistii au descoperit ca un barbat, in varsta de 52 de ani, a fost surprins si accidentat de o locomotiva. Aceasta se deplasa dinspre Gara de Nord Timisoara spre Gara de Est Timisoara. Din nefericire, in urma impactului, ... citeste toata stirea