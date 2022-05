Barbat imbracat in uniforma unei firme de paza si protectie, amendat dupa ce s-a plimbat cu o arma de tip airsoft pe Aeroportul Timisoara

Un barbat care se afla in fata aerogarii din Aeroportul Timisoara a purtat o arma de tip airsoft, intr-un toc, la brau. El a fost amendat cu 5.000 de lei conform Legii speciale 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, dar si pentru tulburarea linistii si ordinii publice.Incidentul a avut loc, luni seara, in jurul orelor 22.00, la intrarea in zona publica a terminalului plecari interne al Aeroportului Intercational "Traian Vuia" din Timisoara.Barbatul purta o uniforma de paza si ... citeste toata stirea