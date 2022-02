Barbat impuscat la vanatoare, intr-o localitate din Timis

Politistii orasului Ciacova au fost sesizati duminica, 20 februarie, ca pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman a fost organizata o partida de vanatoare in urma careia un barbat a fost impuscat accidentul de un altul, transmit politistii timiseni.Victima, in varsta de 36 de ani, a participat la vanatoare in calitate de candidat pentru obtinerea permisului de membru vanator.In urma incidentului, barbatul a fost ranit la bratul stang si a fost transportat la spital pentru a i se ... citeste toata stirea