Un barbat de 36 de ani a fost transportat la spital, marti seara, dupa ce a fost impuscat in zona gatului de un barbat de 54 de ani, in urma unui conflict care a avut loc pe o terasa din cartierul Calea Lugojului din Timisoara. Agresorul a fost dus la audieri de catre politisti."Azi, in jurul orei 19:30,politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca pe terasa unui local de la intersectia strazii Renasterii cu strada Lugojului, a avut loc un conflict spontan intre doi ... citeste toata stirea