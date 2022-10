Barbat in stare grava dupa ce a fost atacat de trei caini pe strada, la Sannicolau Mare

Incidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23, la Sannicolau Mare. Victima, un barbat de 45 de ani, a trecut prin dreptul celor trei caini lasati nesupravegheati si a fost atacat. Animalele l-au trantit la pamant si l-au ranit grav."La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 23:00, politistii orasului Sannicolau Mare au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Cenad, judetul Timis, ar fi fost muscat de ... citeste toata stirea